АВТОВАЗ заверил, что дефицита автомобилей сейчас нет

Глава компании рассказал о запасах машин у дилеров.

На складах и в дилерских центрах запасы автомобилей Lada составляют около 32–33 тыс. единиц. Как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, учитывая, что у предприятия более 300 официальных дилеров, на каждого из них приходится порядка 100 машин. Он добавил, что «дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент не наблюдается».

Глава АВТОВАЗа также отметил, что компания ведет контролируемую ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции. Но при этом растущий валютный курс все-таки оказывает очень большое давление на ценообразование, так часть комплектующих для производства закупается за рубежом.

Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», – уточнил Соколов.

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Источник: Россия 1

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС