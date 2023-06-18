«На уровне 2015 года»: дилер оценил интерес к новой Lada Vesta
Для ее покупки россияне записываются в лист ожидания.
С 9 июня в России стартовали официальные продажи Lada Vesta NG. Как рассказал генеральный директор автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский, основной объем продаж приходится на физических лиц. Но при этом есть и заинтересованность со стороны корпоративных клиентов.
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По результатам первых дней продаж примерно 75% купленных машин – это седаны. По мнению Шапринского, со временем будет расти доля универсалов, так как эта ниша на рынке свободна и довольно перспективна.
«Интерес покупателей к Lada Vesta находится на уровне 2015 года, когда автомобиль впервые появился на рынке», – охарактеризовал спрос на новую модель эксперт.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ
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