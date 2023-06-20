Новый VW Tiguan – каким будет кроссовер

Новый VW Tiguan заметно изменится с точки зрения дизайна, технологий, настроек подвески и двигателей.

Мировая премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения состоится в Европе в сентябре 2023 года. Это будет последний Тигуан с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Tiguan нынешнего поколения был представлен в 2014 году и был обновлен в 2020 году. Благодаря стараниям конкурентов выводящим на рынок новые поколения своих компактных кроссоверов, модель VW начала казаться устаревшей. Но скоро компания решит эту проблему.

На прошлой неделе VW опубликовал официальные фотографии слегка закамуфлированных предсерийных моделей. И было сложно не заметить во внешности автомобилей элементы дизайна электрических моделей бренда ID.

Чтобы подчеркнуть, что новый Тигуан оснащен ДВС, дизайнеры оснастили бампер большим воздухозаборником и двумя вертикально установленными воздуховодами по бокам.

Дизайн остекления вдохновлен Touareg, хотя колеса меньшего диаметра несколько портят общую картину.

Светодиодные задние фонари теперь объединены и стали единым элементом, но заднее стекло сохранило свою привычную форму, и даже наклон его не увеличился, чтобы кроссовер походил на кросс-купе.

Что касается габаритов, новый Tiguan имеет длину 4551 мм, ширину 1939 мм и высоту 1640 мм. Его колесная база составляет 2681 мм. По сравнению с текущей моделью новый Tiguan на 32 мм длиннее и на 5 мм выше, при неизменной высоте и колесной базе.

Задние пассажиры получат дополнительные 10 мм над головой, а объем багажника станет больше на 33 литра и его объем составит 648 литров.

В Volkswagen говорят, что уделили много внимания интерьеру нового Tiguan. Тут появится большой 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, заимствованный у ID.7, который будет возвышаться над приборной панелью. Слева от него будет цифровая панель приборов и проекционный дисплей. Сенсорных кнопок на руле больше не будет. Из-за бурной критики их вновь заменят на физические кнопки.

Для водителя и переднего пассажира опционально будут доступны сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией, регулировкой поясничного упора и массажа.

Кроссовер получит несколько новых гибридных силовых агрегатов Plug-In Hybrid (PHEV), в основе которых – обновленный двигатель 1.5 TSI Evo2. Эти PHEV будут обозначаться надписью eHybrid на двери багажника кроссовера.

Вариантов мощности гибридной силовой установки будет две: 204 и 272 л.с. В первом случае привод будет передним, а во втором – задним. Только на электротяге гибридные Тигуаны смогут проезжать до 100 км.

Новый Tiguan также будет доступен с бензиновыми (TSI) и турбодизельными (TDI) силовыми агрегатами, а также с мягкими гибридами (eTSI). Скорее всего, это будут моторы объемом 1,5 и 2 литра.

Все силовые агрегаты будут сочетаться исключительно с роботизированной коробкой передач DSG. Механики не будет.

Фото: Carscoops.com, Volkswagen