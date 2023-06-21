В российских автосервисах наметился серьезный дефицит специалистов

В некоторых регионах не хватает до 40% персонала.

Автосервисы в России столкнулись с дефицитом кадров: остро не хватает автомехаников, диагностов, специалистов по ходовой части, а также мастеров по ремонту и покраске кузовов. Количество открытых вакансий в этой сфере растет с каждым днем, а вот откликов на них крайне мало.

Больше всего в автосервисы нужны автоэлектрики - количество таких предложений увеличилось на 76%, автослесари (рост вакансий на 49%) и автомеханики (рост на 47%).

«Дефицит кадров связан в первую очередь с изменениями на российском авторынке (…) Во-первых, автомобилисты стали чаще обращаться в сервисы для техобслуживания, особенно это актуально для европейских автомобилей. Во-вторых, повышение посещаемости автосервисов стимулирует рост продаж автомобилей б/у, и, в-третьих, автолюбители стали чаще делать выбор в пользу частных сервисов», – объяснил директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Рост количества вакансий эксперты связывают с переходом многих российских компаний на работу с китайскими брендами, что требует новых знаний и новых специалистов.

В то же время профессии в этой сфере не очень популярны у молодежи и там относительно низкие зарплаты, что и формирует дефицит на рынке, предполагают специалисты.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash