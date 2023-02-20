Объезжайте их стороной: в какие сервисы точно не стоит обращаться — журнал За рулем

Объезжайте их стороной: в какие сервисы точно не стоит обращаться

Эксперты Роскачества рассказали, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе места ремонта автомобиля.

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От технического состояния машины напрямую зависят жизнь и здоровье не только водителя, но и окружающих, поэтому ремонтировать авто нужно только в надежном сервисе. Специалисты Роскачества советуют оценить автосервис еще до того, как вы увидитесь с мастером.

Сперва стоит обратить внимание на информацию, которая предлагается для потребителей, еще даже не ставших клиентами. Например, на вывеске должны быть указаны не только название организации, но и юридический адрес, режим работы и цены на услуги.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если вы остановились на каком-то сервисе, то требуйте, чтобы вам составили полную смету и заключение относительно состояния авто, а также перечень обязательных и желательных работ.

В договоре, который обязательно нужно заключить, пропишите данные клиента и автомобиля, сроки и цену выполнения работы, гарантии. Отсутствие предложения о заключении договора клиента должно насторожить.

«Если нет цены, списка работ, сроков, в течение которых они исполняются, это означает, что при возникновении спорной ситуации вы не сможете доказать, что устно вам обещали определенные условия. Именно точно составленный договор — гарантия соблюдения ваших прав», отмечают эксперты.

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Источник: Роскачество

Фото: depositphotos.com

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