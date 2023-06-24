К 2024 году Suzuki создаст «летающие автомобили»
Работы на «машиной будущего» будут вестись совместно со SkyDrive.
Японская компания Suzuki Motor Corp рассчитывает уже весной 2024 года начать производство электрических самолетов с функцией вертикального взлета и посадки (eVTOL).
«Летающие автомобили» концерн будет выпускать совместно со SkyDrive Inc, они уже договорились об исследованиях, разработках и маркетинге в этой области.
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Работать над созданием новинки компании будут на заводе Suzuki Group в центральной части Японии. SkyDrive будет заниматься созданием дочерней компании, а Suzuki займется подготовкой к выпуску электрических самолетов.
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Источник: Suzuki
Фото: Unsplash, SkyDrive
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