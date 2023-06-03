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В Россию вернулся Suzuki Grand Vitara

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Российские дилеры привезли новые кроссоверы Suzuki Grand Vitara. Только теперь машина под этим названием – модернизированный вариант Suzuki Vitara образца 2015 года. Выпускается в Индии.

Продавцы просят за автомобиль 4 200 000 рублей. Силовая установка – гибрид из полуторалитрового бензинового мотора и электромотора с суммарной отдачей 116 л.с. Привод полный.

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В качестве оснащения указаны кожаный салон и климат-контроль. Также, судя по фото в объявлении, есть мультимедийная система, камеры кругового обзора, бортовой компьютер, мультируль, диодная оптика.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Suzuki

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)

За РулемFduch
Suzuki Grand Vitara  2008/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.

Недостатки:

Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.

Комментарий:

Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.

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