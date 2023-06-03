В Россию вернулся Suzuki Grand Vitara

Автомобиль заметно изменился.

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Suzuki Grand Vitara. Только теперь машина под этим названием – модернизированный вариант Suzuki Vitara образца 2015 года. Выпускается в Индии.

Продавцы просят за автомобиль 4 200 000 рублей. Силовая установка – гибрид из полуторалитрового бензинового мотора и электромотора с суммарной отдачей 116 л.с. Привод полный.

В качестве оснащения указаны кожаный салон и климат-контроль. Также, судя по фото в объявлении, есть мультимедийная система, камеры кругового обзора, бортовой компьютер, мультируль, диодная оптика.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Suzuki