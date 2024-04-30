Очень крутой Pontiac – на такой стоит взглянуть!

Раскрыт еще один участник «За Рулем Феста» – восстановленный Pontiac Firebird

Напоминаем, что 23 июня в подмосковном RDRC Racepark пройдет масштабный автомобильный праздник – «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главным событием дня станет дрэг-рейсинг: традиционная зрелищная дистанция в 402,3 м, лучшие гонщики страны и самые яркие машины. Вас ждут дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Одним из примечательных участников в категории «14 секунд» станет Pontiac Firebird четвертого поколения, выпущенный в 1993 году. Его нынешний владелец, 39-летний Сергей Шестаков, работает в сфере строительства, увлекается ремонтом автомобилей. Но прежний автомобиль – Волгу – приходилось ремонтировать слишком часто...

Pontiac Firebird

Из небытия

Сергей рассказал «За рулем», что в 2009 году он пришел на работу в фирменный сервис, на работу нужно было на чем-то ездить. Хотелось что-то необычное, с детства нравились «слепые» машины с подъемными фарами... Поиски привели к рестайлинговым Pontiac Firebird четвертого поколения, но в продаже были лишь дорестайлинговые версии.

Одну из двух выставленных тогда в РФ Сергей и купил. Помог курьез: из-за ошибки в бухгалтерии ему заплатили двойную зарплату (!), и это решило все. Машина оказалась основательно «уколхожена», но 500 км до нового дома добралась своим ходом. Первый год ушел на удаление «колхоза», изучение технического английского и каталогов, что удачно совпало с новой должностью на работе.

Pontiac Firebird

Первые выезды

Затем был самостоятельно проведенный рестайлинг (ремонтировать родной, «убитый» передок смысла не имело), заказ контрактного V8 (5,7 л, 350 л.с.), кузовные работы, переборка салона, полная замена проводки, ребилд тормозов и подвески... В 2014 году состоялся первый выезд на Moscow Raceway для участия в Moscow Classic Grand Prix – на еще не до конца собранном автомобиле.

Далее – карбоновый капот (по правилам растаможки, легкий карбон оказался дешевле оригинального железа), перекраска под стать ему крыши и крышки багажника, работы по установке музыки...

«Помню, как в один из первых выездов после установки мотора ко мне подошел знакомый и спросил, во сколько мне все это обошлось. Я ответил: купил за 200 тысяч, примерно 200 ушло на мотор, 200 на ремонт кузова и 200 – на ходовку, салон и всякие мелочи. Знакомый мне сказал: "Так это же можно было Логан купить!" Я не жалею, что не купил Логан», – говорит Сергей.

Pontiac Firebird

Уже скоро!

На сегодняшний день автомобиль участвует во всевозможных выставках, автопробегах, соревнованиях, гонках, презентациях, тусовках, принося владельцу и окружающим массу положительных эмоций. Увидеть машину и пообщаться с владельцем этого Pontiac Firebird можно будет уже совсем скоро – на большом празднике под названием «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Осталось дождаться 23 июня.

Зрителям будет предложен широкий спектр развлечений и активностей. Вас ждут полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, а для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком. А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!



«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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