ГАЗ объявил массовый набор рабочих

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Если на автозаводе в Миассе руководство предложило перевестись на производство уже существующим сотрудникам, то в Нижнем Новгороде решили набрать новых. ГАЗ объявил о вакансиях на сборке автомобилей, в автокомпонентных производствах и в других подразделениях.

Потенциальным работникам обещают возможности профессионального роста, «один из лучших соцпакетов в регионе», качественные условия труда и отдыха. В дополнение к зарплате и годовой премии заявлены «расширенные программы поддержки».

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Сообщается, что прямо на предприятии или в корпоративных учебных заведениях можно повысить квалификацию, освоить новую профессию, обучиться смежной специальности.

Судя по опубликованному на сайте ГАЗа списку вакансий, наиболее востребованы слесари, наладчики, сварщики, водители, рихтовщики, электромеханики и маляры.

Источник и фото: ГАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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