Чем чревата для автомобиля дополнительная шумоизоляция: эксперт

Ее установка неизменно приведет к увеличению массы машины.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, что у дополнительной шумоизоляции автомобиля есть свои минусы.

В частности, она прибавит массе автомобиля не менее 50 кг, при этом его распределение по кузову не будет равномерным. Таким образом, водитель может почувствовать увеличение расхода топлива, а в некоторых случаях – ухудшение управляемости и маневренности машины.

Кроме того, дополнительный вес может снизить работоспособность автоматики, к примеру, закрывание и открывание крышки багажника с кнопки.

Еще одной серьезной угрозой автомобилю при установке шумоизоляции эксперт назвал необходимость полной разборки салона. Иногда после такого вмешательства появляются проблемы с кондиционером, бортовым компьютером, аудиосистемой и другой электроникой.

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Источник: Autonews