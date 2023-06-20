Mercedes-Benz представил E-Class в кузове универсал

Продажи новой модели стартуют в Европе уже этой осенью.

Mercedes-Benz презентовал универсал E-класса нового поколения W214. Пятидверная модель изменилась по сравнению с прошлым поколением как внешне, так и изнутри, а кроме того, получила новую, полностью гибридную гамму моторов.

На старте продаж покупателям универсала будет доступно три силовых установки. Базовая версия выпускается с 204-сильным бензиновым турбомотором и 23-сильным электродвигателем. У «среднего» варианта такой же электромотор и 2,0-литровый турбодизель мощностью 197 л. с. В топовой версии – 204-сильный ДВС и форсированный до 129 сил электродвигатель.

Длина универсала увеличилась на 28 мм, а колесная база стала больше на 22 мм и составляет 2961 мм.

Одной из фишек универсала E-Class шестого поколения стала функция автоматической парковки без водителя за рулем. Но эта функция платная, и она будет работать только в тех странах, где это не запрещено законодательством.

Цены и комплектации Mercedes-Benz объявит ближе к старту продаж.

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Источник: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz