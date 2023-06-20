Mercedes-Benz представил E-Class в кузове универсал
Mercedes-Benz презентовал универсал E-класса нового поколения W214. Пятидверная модель изменилась по сравнению с прошлым поколением как внешне, так и изнутри, а кроме того, получила новую, полностью гибридную гамму моторов.
На старте продаж покупателям универсала будет доступно три силовых установки. Базовая версия выпускается с 204-сильным бензиновым турбомотором и 23-сильным электродвигателем. У «среднего» варианта такой же электромотор и 2,0-литровый турбодизель мощностью 197 л. с. В топовой версии – 204-сильный ДВС и форсированный до 129 сил электродвигатель.
Длина универсала увеличилась на 28 мм, а колесная база стала больше на 22 мм и составляет 2961 мм.
Одной из фишек универсала E-Class шестого поколения стала функция автоматической парковки без водителя за рулем. Но эта функция платная, и она будет работать только в тех странах, где это не запрещено законодательством.
Цены и комплектации Mercedes-Benz объявит ближе к старту продаж.
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Источник: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе