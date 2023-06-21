На ПМЭФ-23 представили «Народное топливо»

Речь о метане, спрос на который сейчас растет.

Генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко на экономическом форуме провел презентацию проекта «Народное топливо».

Цель проекта — повысить спрос на метан в качестве моторного топлива и увеличить количество машин на компримированном газе в России.

Генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко:

- Темпы, которыми сейчас производятся автомобили на метане недостаточны, чтобы дать хороший прирост автопарку на природном газе. Необходимо дать возможность людям быстрее и бесплатно переоборудовать свои машины. В этом основная цель нашего проекта.

В этом году мы ставим цель – переоборудовать порядка 40 тысяч автомобилей.

За счет инвестиций компании в стимулирование перевода транспорта на газ автовладельцы получат возможность не платить за переоснащение газобаллонным оборудованием своих автомобилей. Без этих вложений и государственных субсидий перевод легковой машины на газ обходится в среднем в 90 тысяч рублей, автомобилей типа «ГАЗель» — в 160 тысяч, а грузового или магистрального транспорта — порядка 600 тысяч рублей.

Сегодня природный газ в два-три раза дешевле бензина и дизеля, а для участников Проекта при заправке в сети АГНКС «Газпром» предусмотрена фиксированная стоимость кубометра компримированного природного газа.

Перед Россией стоит задача по достижению климатической нейтральности, и чтобы ее выполнить, необходимо использовать все доступные средства.

Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов видит огромный потенциал в дальнейшем росте количества машин на газомоторном топливе. Он отметил, что это одно из стратегических направлений развития автопрома до 2035 года.

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Фото: Газпром