Названы главные причины поломки кондиционера
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, по каким причинам кондиционер может недостаточно охлаждать воздух в салоне машины или вовсе не работать. По мнению эксперта, в большинстве случаев проблемы исходят от одного из двух источников: электрика и фреон.
«Первое – это электрика: от перегоревшего предохранителя до проблем с контактами. Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис», – отметил Кадаков.
В случае, если кондиционер работает, но слабо охлаждает воздух, стоит задаться вопросом: а нет ли утечки фреона? Для этого нужно запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора.
В нормальной ситуации одна трубка должна быть значительно холоднее, чем другая. Если они примерно одинаковой температуры, значит хладагент (фреон) ушел по причине утечки в магистрали. Тогда можно купить специальный насос и закачать фреон самостоятельно либо же сделать это на сервисе.
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Источник: radiosputnik.ria.ru
Фото: freeimageslive.co.uk/gratuit
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