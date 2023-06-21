#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada X-Cross 5 начали поставлять дилерамLada X-Cross 5 начали поставлять дилерам
Дилеры уже получают товарные машины, вскоре у...
АВТОВАЗ приобрел российский банк альянса Renault-NissanАВТОВАЗ приобрел российский банк альянса Renault-Nissan
Западные автоконцерны после ухода из России...
Почти половина россиян не готова к использованию беспилотниковПочти половина россиян не готова к использованию беспилотников
Кто будет виноват, если автономный автомобиль...

Названы главные причины поломки кондиционера

По мнению главного редактора «За рулем», есть два основных источника проблем.

За РулемПо цене нового Москвича: 4 классных (надежных) кроссовера

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, по каким причинам кондиционер может недостаточно охлаждать воздух в салоне машины или вовсе не работать. По мнению эксперта, в большинстве случаев проблемы исходят от одного из двух источников: электрика и фреон.

«Первое – это электрика: от перегоревшего предохранителя до проблем с контактами. Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис», – отметил Кадаков.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В случае, если кондиционер работает, но слабо охлаждает воздух, стоит задаться вопросом: а нет ли утечки фреона? Для этого нужно запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора.

В нормальной ситуации одна трубка должна быть значительно холоднее, чем другая. Если они примерно одинаковой температуры, значит хладагент (фреон) ушел по причине утечки в магистрали. Тогда можно купить специальный насос и закачать фреон самостоятельно либо же сделать это на сервисе.

Источник: radiosputnik.ria.ru

Фото: freeimageslive.co.uk/gratuit

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0