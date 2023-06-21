Названы главные причины поломки кондиционера

По мнению главного редактора «За рулем», есть два основных источника проблем.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, по каким причинам кондиционер может недостаточно охлаждать воздух в салоне машины или вовсе не работать. По мнению эксперта, в большинстве случаев проблемы исходят от одного из двух источников: электрика и фреон.

«Первое – это электрика: от перегоревшего предохранителя до проблем с контактами. Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис», – отметил Кадаков.

В случае, если кондиционер работает, но слабо охлаждает воздух, стоит задаться вопросом: а нет ли утечки фреона? Для этого нужно запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора.

В нормальной ситуации одна трубка должна быть значительно холоднее, чем другая. Если они примерно одинаковой температуры, значит хладагент (фреон) ушел по причине утечки в магистрали. Тогда можно купить специальный насос и закачать фреон самостоятельно либо же сделать это на сервисе.

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Источник: radiosputnik.ria.ru

Фото: freeimageslive.co.uk/gratuit