3 распространенных мифа о бензонасосах

Где правда, а где ложь, объяснили эксперты «За рулем».

1. Малейшая потеря герметичности насоса немедленно приведет к пожару, поскольку его щетки постоянно искрят.

Бензонасос, хотя и не является полностью герметичной конструкцией, не представляет угрозы возгорания. Его внутренние элементы, такие как якорь и щетки, находятся в постоянном контакте с бензином, отмечают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. Однако возгорание в данном случае невозможно, так как концентрация паров топлива значительно выше стехиометрического уровня, что делает их неспособными к воспламенению.

2. Моторчик, работающий «на сухую», мгновенно выходит из строя.

Когда двигатель внутреннего сгорания (ДВС) заглох, электробензонасос быстро перестает получать питание. Это означает, что у него нет возможности работать продолжительное время в «сухом» режиме. Более того, «За рулем проводил эксперименты, в ходе которых насосы работали «на сухую» около десяти минут, и ничего не произошло: корпус оставался холодным, ток потребления не изменялся и шум был ровным. Следовательно, можно сделать вывод, что электробензонасос не выйдет из строя из-за отсутствия бензина.

3. Избыточное давление в топливной магистрали вредно, поэтому при замене категорически нельзя устанавливать более мощный бензонасос.

В топливном модуле присутствует перепускной клапан (регулятор давления). Он отслеживает уровень давления, создаваемого бензонасосом, и в случае его превышения направляет излишек топлива обратно в бензобак. Поэтому использование более производительного насоса не причинит вреда системе. Однако, если вы установили двигатель с меньшей мощностью, чем штатный, возникает риск недостатка топлива при работе в максимальных режимах. Двигателю может не хватить топлива, и он начнет «затыкаться».