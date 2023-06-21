Эти штрафы ГИБДД не стоит оплачивать сразу

Cсуществует как минимум три ситуации, в которых автомобилистам стоит выждать некоторое время, считает эксперт.

Российским водителям далеко не всегда стоит оплачивать выписанные на их имя дорожные штрафы сразу, предупредил юрист Павел Уткин.

Первый случай — когда штраф пришёл автовладельцу с неправильными реквизитами получателя денег. Письма с требованием внести оплату за якобы допущенное нарушение на дороге могут рассылать мошенники. Они указывают в документах не счета ГИБДД, а свои личные реквизиты.

Второй случай — когда вместе со штрафом не приходит фото-подтверждение факта нарушения. Если речь о превышении скорости или о непристёгнутом ремне, это всегда должно сопровождаться доказательством в виде фотографии.

Если её нет, то такой штраф можно оспорить онлайн в специальных сервисах ГИБДД.

В третьем случае штраф может быть выписан по ошибке, когда нарушение допустил проезжавший рядом водитель.

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Источник: Deita

Фото: Depositphotos, Unsplash