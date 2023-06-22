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Chevrolet Spark привезли в Россию: цена – 1,2 млн рублей

На российских рынок они попали по параллельному импорту.

За РулемПо цене нового Москвича: 4 классных (надежных) кроссовера

Компактные Chevrolet Spark 2023 года выпуска появились в продаже в России. Дилеры предлагают автомобиль по цене 1,219 млн рублей.

Chevrolet Spark третьего поколения выпускался в Узбекистане на заводе UzAuto с 2010 по март 2023 года.

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Габариты компактного автомобиля – 3640х1597х1522мм при колесной базе 2370 мм.

Оснащается Chevrolet Spark атмосферным двигателем объемом 1,2 л мощностью 85 л. с. (113 Н·м крутящего момента). Переднеприводный автомобиль предлагается с четырехступенчатой АКП, ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками и электрорегулировкой зеркал.

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Источник: Autonews

Фото: Chevrolet

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