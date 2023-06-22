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TopGear: BMW полностью откажется от механической коробки передач в 2030 годуTopGear: BMW полностью откажется от механической коробки передач в 2030 году
Верность механике долгое время хранили машины...

TopGear: BMW полностью откажется от механической коробки передач в 2030 году

Верность механике долгое время хранили машины «заряженной» серии М, но похоже, что и тут дни МКП сочтены.

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Переселективные роботы с двумя сцеплениями в BMW считают устаревшими, а механические коробки доживают последние дни. Об этом пишет источник со ссылкой на руководство баварского бренда. Добавляя, что BMW M2, вероятно, будет последней машиной в линейке М, имеющей МКП.

Будущее же связывается с гидротрансформаторами. Классическая схема оказалась более удобной в пользовании, чем роботы: более плавной на переключениях, а благодаря новейшей электронике еще и быстрой.

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Явный намек на отказ от роботов с двумя сцеплениями, некогда считавшихся перспективными и «скорострельными», наметился с выходом BMW M4 CSL в прошлом году, которая имела классический автомат, как и остальные машины семейства M3 / M4.

Что касается механики, то с большой вероятностью только что вышедший BMW M2 будет последним «заряженным баварцем» с механической КП. Через пару лет выйдет модификация M2 Competition, через четыре произойдет рестайлинг, затем появится версия M2 CS… А примерно к 2030 году механика уйдет в прошлое.

По крайней мере, таков прогноз для «заряженных» машин BMW, поклонники которых до последнего верили в такой тип КП. Ближайшее будущее – за классическими АКП, а отдаленное – за электромобилями, которым передачи будут не нужны вовсе.

Источник: TopGear

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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