Эксперты рассказали, как идут дела с продажей бэушных «китайцев»

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За РулемВ России резко вырос спрос на бэушки

Еще не так давно машины из Китая многими считались «одноразовыми», то сейчас ситуация поменялась.

Однако, если продажи новых автомобилей китайских брендов за последний год показали сильный рост, то на рынке подержанных машин они находятся примерно на одном уровне. За 5 месяцев 2023-го в России было куплено 42,5 тыс. подержанных легковых автомобилей китайских марок. Это составляет всего 2% от общего объема вторичного рынка.

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В пятерке лидеров на вторичке:

  • Chery (12 734 шт.)
  • Geely (8 813 шт.)
  • Lifan (7 475 шт.)
  • Great Wall (4 851 шт.)
  • Haval (3 887 шт.).

Продать китайский автомобиль сейчас можно дороже, чем купили несколько лет назад. Например, остаточная стоимость пятилетнего Geely Emgrand X7 составляет 151,4%, а 3-летнего Chery Tiggo 4–144,8%.

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Источник: «Автостат»

Фото: За рулем

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За РулемАлексеева Елена
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