Эксперт объяснил, из-за чего шины изнашиваются неравномерно

И можно ли как-то повлиять на этот процесс.

Причиной неравномерного износа шин не всегда являются только дорожные условия, как многие думают, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Порой происходит более-менее равномерный износ, при котором лишь наружные кромки передних колес изнашиваются чуть сильнее, чем другие части протектора. Это свидетельствует о том, что подвеска автомобиля исправна, а водитель является аккуратным и заботливым. Если поведение автомобиля на дороге вас устраивает и вы не замечаете явного ухудшения сцепления шин, то продолжайте ездить до тех пор, пока износ не достигнет критического состояния.

Однако бывает, что шины изнашиваются очень быстро, и при этом наблюдается неравномерный износ. Это чаще всего свидетельствует о неисправностях автомобиля или низком уровне мастерства его владельца.

Износ «пятнами» говорит об агрессивном стиле езды владельца. Водитель, который часто разгоняется и резко тормозит, может сжечь шины всего за день.

Повышенный износ наружных дорожек протектора шин свидетельствует о неправильном схождении колес. Если взглянуть сверху на колеса такого автомобиля, можно увидеть, что они образуют «клин» с направленным вперед «острием».

При повышенном износе внутренних (по отношению к автомобилю) дорожек протектора имеет место отрицательное схождение (или расхождение) колес. С подобным дефектом автомобиль может плохо держать курс, стремясь уехать в сторону то за одним, то за другим колесом.

Волнообразный износ поверхности протектора указывает на наличие люфта в подшипниках ступиц или шарнирах передней подвески или говорит о неисправности амортизаторов.

Боковые дорожки протектора изнашиваются быстрее, чем средние, при эксплуатации шины с недостаточным давлением, а более интенсивный износ центральной части протектора указывает на избыточное давление в шинах.

Подробнее о том, что еще может привести к ускоренному износу шин, читайте в нашем материале.