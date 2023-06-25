Для создания новых моделей Toyota привлечет нейросеть

Но полностью людей новые технологии пока не заменят.

Компания Toyota начала экспериментальную работу по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в процесс создания автомобилей. Первым отделом, где на службу привлекли нейросеть, стало дизайнерское подразделение.

Дизайнер создает первоначальный эскиз, а затем вводит данные, содержащие информацию о том, каким требованиям должен соответствовать автомобиль: похож на внедорожник, более «гладкие» формы кузова и так далее. После этого программа предлагает несколько вариантов, выбирается один из них, затем продолжается его доработка.

В Toyota отмечают, что этот метод пока не может применяться в полной мере, а служит лишь в качестве вспомогательного инструмента.

«Инструменты генеративного ИИ часто используются для вдохновения дизайнеров, но им не под силу сложные инженерные задачи, связанные с безопасностью, которые выполняются при проектировании серийных автомобилей», - говорится в сообщении компании.

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Источник, фото: Toyota