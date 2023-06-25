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Для создания новых моделей Toyota привлечет нейросеть

Но полностью людей новые технологии пока не заменят.

За РулемК 2024 году Suzuki создаст «летающие автомобили»

Компания Toyota начала экспериментальную работу по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в процесс создания автомобилей. Первым отделом, где на службу привлекли нейросеть, стало дизайнерское подразделение.

Дизайнер создает первоначальный эскиз, а затем вводит данные, содержащие информацию о том, каким требованиям должен соответствовать автомобиль: похож на внедорожник, более «гладкие» формы кузова и так далее. После этого программа предлагает несколько вариантов, выбирается один из них, затем продолжается его доработка.

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В Toyota отмечают, что этот метод пока не может применяться в полной мере, а служит лишь в качестве вспомогательного инструмента.

За Рулем

«Инструменты генеративного ИИ часто используются для вдохновения дизайнеров, но им не под силу сложные инженерные задачи, связанные с безопасностью, которые выполняются при проектировании серийных автомобилей», - говорится в сообщении компании.

За Рулем

Источник, фото: Toyota

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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