Suzuki выпустил «дикую» версию Jimny

Jimny Rhino дебютирует с визуальными изменениями.

В Малайзии теперь есть собственная ограниченная серия Jimny, и она выглядит довольно интересно.

В Suzuki Malaysia признают, что это чисто эстетическое обновление, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу очень привлекательный внешний вид.

Jimny Rhino Edition поставляется с наклейками Rhino (носорог), винтажной решеткой радиатора и красными брызговиками. Изображение носорога можно найти и на кожухе запасного колеса.

Появилась также дополнительная алюминиевая облицовка переднего бампера.

Никаких изменений под капотом не обнаружено. Это означает, что Jimny Rhino оснащен 1,5-литровым безнаддувным двигателем мощностью 101 л.с.

Мощность передается на все четыре колеса благодаря системе Suzuki AllGrip Pro. В этой конфигурации четырехцилиндровый двигатель сочетается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Suzuki Malaysia планирует продать всего 30 экземпляров Jimny Rhino Edition, что сделает его довольно редким и, возможно, очень желанным внедорожником.

Цены начинаются от 37 795 долларов (3,2 млн руб. по текущему курсу).

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Источник: Motor 1

Фото: Suzuki