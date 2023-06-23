Suzuki выпустил «дикую» версию Jimny
В Малайзии теперь есть собственная ограниченная серия Jimny, и она выглядит довольно интересно.
В Suzuki Malaysia признают, что это чисто эстетическое обновление, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу очень привлекательный внешний вид.
Jimny Rhino Edition поставляется с наклейками Rhino (носорог), винтажной решеткой радиатора и красными брызговиками. Изображение носорога можно найти и на кожухе запасного колеса.
Появилась также дополнительная алюминиевая облицовка переднего бампера.
Никаких изменений под капотом не обнаружено. Это означает, что Jimny Rhino оснащен 1,5-литровым безнаддувным двигателем мощностью 101 л.с.
Мощность передается на все четыре колеса благодаря системе Suzuki AllGrip Pro. В этой конфигурации четырехцилиндровый двигатель сочетается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Suzuki Malaysia планирует продать всего 30 экземпляров Jimny Rhino Edition, что сделает его довольно редким и, возможно, очень желанным внедорожником.
Цены начинаются от 37 795 долларов (3,2 млн руб. по текущему курсу).
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Источник: Motor 1
Фото: Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
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Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.