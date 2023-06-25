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«У вас дым из-под капота»: мошенники придумали очередной «развод» водителей

Все выглядит убедительно, а впоследствии становится понятно, что это был хорошо спланированный обман.

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Москвич Владимир был премного благодарен попавшемуся ему на пути «автомеханику», который прямо на дороге предотвратил возможное возгорание его автомобиля. Даже заплаченная за это кругленькая сумма в 100 тыс. рублей хозяина Мицубиси Паджеро не смутила.

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Суть развода заключалась в следующем. Владимир ехал по Алтуфьевскому шоссе, когда из соседней машины его знаками попросили остановиться и сообщили, что из-под капота его машины валит дым. Потом его предупредили второй раз: вышедший из белого БМВ мужчина представился сотрудником автотехцентра и предложил свою помощь.

Поковырявшись под капотом на ближайшей заправке, «специалист» вынес вердикт: из строя вышли датчики распределения масла. И, о счастье, нужные запчасти у него оказалась с собой. Озвученная стоимость работ в 100 тысяч рублей владельца Мицубиси немного смутила, но предприимчивый «помощник» показал сайт с ценами на замененные запчасти от 60 до 150 тыс. рублей.

Уже дома мужчина реши еще раз проверить цены. Оказалось, что такие датчики стоят 2–2,5 тысячи рублей. Поняв, что его ловко кинули, Владимир пошел в полицию. По делу назначена проверка.

Источник: Baza

Фото: скриншот видео Telegram

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