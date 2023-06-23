Новый Skoda Superb – он станет последним

Автомобиль получит бензиновые и дизельные двигатели, а также очень просторный салон.

Skoda уже публиковала срежиссированные «шпионские» снимки универсала Superb, который появится этой осенью. Теперь появились фотографии лифтбека.

Третье поколение модели Superb, возрожденной в начале 2000-х, тесно связано с Volkswagen Passat. VW даже доверил чешской марке спроектировать оба автомобиля нового поколения, которые будут собираться на заводе концерна в Братиславе (Словакия).

VW решил отказаться от седана и будет продавать новый Passat только в кузове универсал. Skoda же выпустит Superb в версиях лифтбек и универсал.

Тестовый автомобиль на фото имеет колеса большого размера, которые отлично сочетаются с немалой длиной нового Superb. Платформа MQB подразумевает колесную базу 2840 мм, но Skoda может растянуть ее еще.

Ожидается, что автомобиль получит дизельные двигатели и мягких гибриды, а также подключаемые гибриды. В салоне будет устанавливаться парящий планшет мультимедии, который виден на новых фотографиях, сделанных на Нюрбургринге.

Кроссоверы и электромобили вытесняют все прочие версии машин с рынка. Superb был флагманом Skoda более 15 лет, но его затмевает семиместный Kodiaq. И дальше внимания Superb будет уделяться все меньше и меньше, а до эпохи электромобилей он просто не доживет.

Фото: Carscoops.com