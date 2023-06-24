Роскошный аналог Toyota Alphard показали в Китае

Forthing Yuguan – это гибрид с современной начинкой, солидными габаритами и сдержанной внешностью.

Forthing Yuguan — вторая попытка концерна Dongfeng покорить сегмент минивэнов. Модель на 30 сантиметров длиннее и на семь сантиметров шире, чем Toyota Alphard. Однако в высоту новичок на 13,5 см ниже.

Технические характеристики тоже имеют достойный уровень для данного класса. Минивен оснащается гибридным двигателем объемом 1,5 литра, отдача которого на максимальных настройках достигает 197 лошадиных сил.

В ближайшее время планируется премьера Forthing Yuguan. Минивэн завезут в Россию по программе параллельного импорта. Ожидается, что он будет пользоваться спросом, учитывая, что относительно недорогой однообъемник Yacht недавно начали продавать в нашей стране, да и бизнес-седаны Dongfeng теперь предлагают официально. Судя по всему, компания Dongfeng имеет обширные планы на российский рынок.

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Источник: Рамблер

Фото: Dongfeng / Autohome.com.cn