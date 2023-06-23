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Теперь покупатели могут приобрести у дилеров автомобили, находящиеся в залоге

И под такие автомобили даже предусмотрена специальная кредитная программа.

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Появилась новая программа кредитования залоговых автомобилей, ее запустили в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

То есть у покупателей появилась возможность приобрести у дилеров новые и подержанные автомобили, находящиеся в залоге у банка, а у авторитейлера — снизить долговую нагрузку, избавившись от залогового имущества.

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Воспользоваться предложением будущие автовладельцы могут только если автомобиль находится в собственности у юрлица, в данном случае — дилерского центра.

Ставка автокредита на подобный авто (новый или подержанный) – от 9,9% на сумму до 8 млн рублей сроком до 7 лет.

После оформления залогового автомобиля в кредит «Открытие Авто» переведет дилеру средства за транспортное средство, а дилер в течение нескольких дней снимет залоговое обременение. После этого клиент сможет зарегистрировать машину в ГИБДД в качестве нового собственника.

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Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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