Водитель сначала сбил велосипедиста, а потом еще и избил

Видите ли, тот якобы повредил его машину!

15 июня около часа дня 42-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115, двигаясь по автодороге в сторону деревни Косяково Московской области, выехал на полосу встречного движения, где наехал на велосипедиста. Затем избил его и скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, его задержали.

СУ УМВД России по городскому округу Воскресенск МО возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда человеку).

В отношении хулигана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что задержанный является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В ближайшее время он будет уволен и понесет заслуженное наказание.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos