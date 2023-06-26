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Водитель сначала сбил велосипедиста, а потом еще и избил

Видите ли, тот якобы повредил его машину!

За РулемОформление аварии в электронном виде – уже с середины июля

15 июня около часа дня 42-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115, двигаясь по автодороге в сторону деревни Косяково Московской области, выехал на полосу встречного движения, где наехал на велосипедиста. Затем избил его и скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, его задержали.

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СУ УМВД России по городскому округу Воскресенск МО возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда человеку).

В отношении хулигана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что задержанный является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В ближайшее время он будет уволен и понесет заслуженное наказание.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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