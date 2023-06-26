Особенности использования фургонов Sollers для проката велосипедов

Расширение автопарка сервиса велопроката за счет 16 новых фургонов Sollers Atlant улучшит сервис доставки велосипедов по столице.

Оператором сервиса аренды выступила компания «СОЛЛЕРС Транспортные Решения». Автомобили предоставляются по подписке. Подписка на автомобили Sollers была запущена в марте 2023 года и представляет собой сервис долгосрочной аренды без аванса, с фиксированным платежом на весь срок. Это означает, что сервис велопроката сможет использовать новые фургоны на протяжении длительного времени без необходимости покупки их сразу.

Выбор пал именно на эти фургоны неслучайно: оно обладают подходящими размерами, имея кузов объемом 12,3 м3, в котором помещаются до 18 велосипедов. Кроме того, наличие электронных систем ABS, EBD и ESP обеспечивает безопасность перевозки на любом покрытии и при любой погоде. Автомобили Sollers Atlant также отличаются низкой стоимостью владения и богатым оснащением уже в базовом исполнении.

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Источник и фото: журнал «Рейс»