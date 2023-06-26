Особенности использования фургонов Sollers для проката велосипедов
Оператором сервиса аренды выступила компания «СОЛЛЕРС Транспортные Решения». Автомобили предоставляются по подписке. Подписка на автомобили Sollers была запущена в марте 2023 года и представляет собой сервис долгосрочной аренды без аванса, с фиксированным платежом на весь срок. Это означает, что сервис велопроката сможет использовать новые фургоны на протяжении длительного времени без необходимости покупки их сразу.
Выбор пал именно на эти фургоны неслучайно: оно обладают подходящими размерами, имея кузов объемом 12,3 м3, в котором помещаются до 18 велосипедов. Кроме того, наличие электронных систем ABS, EBD и ESP обеспечивает безопасность перевозки на любом покрытии и при любой погоде. Автомобили Sollers Atlant также отличаются низкой стоимостью владения и богатым оснащением уже в базовом исполнении.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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