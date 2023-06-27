Народный автомобиль – перечислили все его качества

С подачи лидера СРЗП Сергея Миронова в последнее время активно обсуждается идея «народного автомобиля» — простого, дешевого и при этом функционального и надежного.

Как-то глава Минпромторга Денис Мантуров обмолвился, что такой автомобиль у нас есть – это Лада Гранта. Но даже простой седан АВТОВАЗа дешевым уже не назовешь, а с учетом того, что со временем на смену Гранте придет Искра, которая будет стоить дороже, многим и этот «бюджетник» окажется не по карману.

А каким должен быть по-настоящему народный автомобиль, чтобы он пришелся по душе небогатому российскому автомобилисту и в то же время не был чем-то из области фантастики?

Важен ли в этом случае его дизайн или все внимание при создании такого авто следует сконцентрировать на утилитарности и функциональности?

Мнение специалиста

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

– Эта машина класса B должна быть недорогой в содержании, то есть расчет на бензин АИ-92; с двигателем 1,5-1,6 л — от 80 до 100 л.с.; с МКП и передним приводом. Также я считаю, что мы не можем сегодня выпускать в огромных количествах автомобили, которые не отвечают современным требованиям безопасности. То есть обязательно должны быть АБС, система стабилизации и минимум две подушки безопасности. По экологии – достаточно нормы Евро-5. Ниже нет смысла опускаться, ведь очевидно, что таких автомобилей должно быть много, и дышать не очень чистыми выхлопными газами приятного мало.

Это «база», а дальше за доплату можно предлагать кондиционер, задние стеклоподъемники, парктроники, мультимедиа и т. д. То есть оснащение, с помощью которого автомобиль можно довести до уровня Весты.

По дизайну народная машина должна быть приятной — не авангардной, но и не убогой. И при этом дизайн должен быть долгоиграющим чтобы через 5–6 лет она не казалась совсем устаревшей.

Главный вопрос — цена. На мой взгляд, народный автомобиль, исходя из перечисленных требований к нему, должен стоить от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Но достичь минимальной ценовой планки можно при огромном объеме выпуска – более 200 тысяч машин, иначе «на масштабе» не получить снижение себестоимости.

И даже при этом необходимы преференции со стороны государства. Например, возврат покупателю утильсбора, который сейчас входит в стоимость машины. Это около 200 тыс. рублей. Вроде бы его и возвращают потом производителю, но не в виде прямых денег, а в виде промсубсидий. А можно же возвращать эти деньги владельцу после покупки машины.

Возможно, это могут быть и налоговые преференции, как на продукты первой необходимости. То есть НДС не 20%, а 10%. И с обязательным жестким условием той компании, которая возьмется выпускать такие машины, что эта машина должна стоить именно столько, и строго обозначить доходность дилеров – скажем, не более 5%. Любая попытка продать этот автомобиль дороже должна решительно пресекаться.

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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС и «За рулем»