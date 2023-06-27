«Ведомости»: гендиректор завода «Москвич» покинет свой пост

Дмитрий Пронин вернется на работу в Дептранс Москвы и будет курировать завод со стороны столичных властей.

На текущей неделе совет директоров автозавода «Москвич» утвердит резолюцию о том, что гендиректор предприятия Дмитрий Пронин оставляет свой пост. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

Сообщается, что Пронин вернется на работу в Дептранс Москвы и там продолжит заниматься заводом, но уже в новом качестве – осуществляя кураторство со стороны властей столицы. Кроме того, он возглавит совет директоров «Москвича» вместо Ирека Гумерова, директора по развитию КАМАЗа.

Грядущее назначение Пронина председателем совета директоров «Москвича» уже подтвердил представитель предприятия. Он отметил, что топ-менеджер успешно справился с запуском производства, сохранением коллектива, налаживанием новой логистики, формированием дилерской сети.

«На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направления развития производства», – цитирует источник Дмитрия Пронина.

А вот кто теперь возглавит «Москвич», пока неизвестно. По одной из версий, это будет один из управленцев КАМАЗа. Напомним, КАМАЗ для «Москвича» является партнером, наладившим взаимодействие с китайским JAC.

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Источник: Ведомости

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich