#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоМаслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Безопасность на дорогах – «За рулем» голосует за профилактику ДТПБезопасность на дорогах – «За рулем» голосует за профилактику ДТП
Сегодня следует не только повышать культуру...
Права будут действительны годПрава будут действительны год
Как изменится жизнь водителей с вступлением в...
В России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas ProВ России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas Pro
Модель выгоднее по цене, но с меньшим мотором.

«Ведомости»: гендиректор завода «Москвич» покинет свой пост

Дмитрий Пронин вернется на работу в Дептранс Москвы и будет курировать завод со стороны столичных властей.

За РулемНовый рамный внедорожник Tank 500: в чем он лучше Ленд Крузера

На текущей неделе совет директоров автозавода «Москвич» утвердит резолюцию о том, что гендиректор предприятия Дмитрий Пронин оставляет свой пост. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

Сообщается, что Пронин вернется на работу в Дептранс Москвы и там продолжит заниматься заводом, но уже в новом качестве – осуществляя кураторство со стороны властей столицы. Кроме того, он возглавит совет директоров «Москвича» вместо Ирека Гумерова, директора по развитию КАМАЗа.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Грядущее назначение Пронина председателем совета директоров «Москвича» уже подтвердил представитель предприятия. Он отметил, что топ-менеджер успешно справился с запуском производства, сохранением коллектива, налаживанием новой логистики, формированием дилерской сети.

За Рулем
«На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направления развития производства», – цитирует источник Дмитрия Пронина.

А вот кто теперь возглавит «Москвич», пока неизвестно. По одной из версий, это будет один из управленцев КАМАЗа. Напомним, КАМАЗ для «Москвича» является партнером, наладившим взаимодействие с китайским JAC.

Источник: Ведомости

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0