Права будут действительны год

Как изменится жизнь водителей с вступлением в силу поправок в закон «О безопасности дорожного движения».

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые касаются механизма допуска водителей к участию в дорожном движении.

По статистике, с участием водителей в состоянии опьянения происходит каждое десятое ДТП в стране. А доля смертельных случаев в таких ДТП в два раза выше: 25% от всех погибших на дорогах в стране. И тяжесть последние три года растет. Новый закон закрывает допуск к сдаче экзаменов ПДД и запрещает выдачу водительских удостоверений тем, кто был лишен водительских прав, подвергнут административному наказанию за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования, при этом не имел или был лишен права на управление транспортным средством, а также права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением ТС.

«Народный фронт» приветствует решения законодателей, которые ограничивают доступ к вождению для тех, кто уже попался пьяным за рулём. И вот какие комментарии даются его представителями касаемо других изменений.

Мнение эксперта

Екатерина Соловьева, автоюрист «Народный фронт. Аналитика»:

— Срок годности иностранных водительских удостоверений – важное нововведение для повышения безопасности на дорогах. Это положения об обмене иностранных водительских удостоверений. Ранее в этой части был законодательный пробел: не были оговорены ни срок замены, ни сама обязанность замены иностранных удостоверений. В результате граждане России, которые имели давно выданные водительские удостоверения в других государствах, штрафовались по ст.12.7 КоАП РФ за отсутствие водительского удостоверения, так как по иностранным в/у мог ездить в РФ только иностранец, но не россиянин.

Этот же пробел приводил к тому, что при поимке за управлением ТС в нетрезвом виде водителя-россиянина с иностранными водительскими правами или при его отказе от медосвидетельствования его не могли лишить прав, поскольку формально он их не имел на территории РФ. Только в 2022 году Конституционный суд Российской признал такое положение дел неконституционными и постановил внести поправки в закон.

Согласно поправкам, зарубежные права признаются недействительными спустя 12 месяцев со дня получения их владельцем ВНЖ или гражданства России, для россиян – спустя год с момента первого въезда в РФ.

Это серьезный вклад в безопасность дорожного движения. Как показывает практика, использование иностранных в/у, в том числе бессрочных, позволяет владельцам уклоняться от обязательного медицинского освидетельствования при замене водительских прав. «Народный фронт. Аналитика» обращает внимание, что вот уже два года подряд, начиная с 2021 года, в России растет количество ДТП по вине водителей-иностранных граждан. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, подавляющая доля происшествий (91% в 2021 г. и 95,2% в 2022 г.) происходит по вине граждан стран СНГ.

Особо отмечу, что обязательным условием обмена иностранных прав на российские станет успешная сдача экзаменов в ГИБДД. Более того, для подтверждения иностранных категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е», водителям пассажирского и грузового транспорта придется сначала пройти обучение в автошколе, а затем - успешно сдать экзамены на знание ПДД. Водителям мотоциклов и легковушек будет достаточно сдать экзамены в ГИБДД.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. Те, кто получил российское гражданство или ВНЖ до этого дня, смогут до 1 апреля 2025 года обменять действующие иностранные национальные удостоверения на российские без экзаменов в ГИБДД. Такое же правило – для россиян, въехавших по иностранным правам в Россию до вступления закона в силу.

По сути, законом устанавливаются принципиальные требования о допуске к управлению ТС на территории нашей страны по истечении определенного срока на основании только российских водительских удостоверений. Исключение сделано только для белорусских водительских удостоверений.

Также новый закон несколько упростит жизнь водителям, имеющим право управления иными категориями. Например, право водить автобус с прицепом без обучения и экзаменов с 1 апреля 2024 года получат те, у кого есть годовой стаж вождения автобуса и одновременно – право управлять грузовиком с прицепом. А выехать на легковушке с прицепом без лишней бюрократии сможет водитель с годовым стажем «В» и одновременно открытой категорией «СЕ», «DE», «C1E» или «D1E».