В России взлетели продажи новых тягачей – кто в лидерах?

В течение первого полугодия 2023 года рост продаж новых тягачей в России составил 91,4%.

По данным НАПИ, продажи новых тягачей за 5 месяцев текущего года выросли на 91,4%, причем 68% всех проданных машин – китайские.

В прошлом году за аналогичный период на долю китайских производителей приходилось всего 2% продаж. На долю российских марок по итогам января-мая 2023 года пришлось 17% продаж новых тягачей, тем самым за год российская техника потеряла 30% рынка.

Что касается конкретных производителей, первое место занимает китайская марка Sitrak (44%). Второе место досталось грузовикам КАМАЗ (15,6%). Третье и четвертое места с небольшим отрывом друг от друга занимают «китайцы» Foton (9%) и Shacman (8,3%). Замыкает пятерку лидеров МАЗ с результатом в 6%.

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Источник: журнал «Рейс»



Фото: журнал «Рейс» и КАМАЗ