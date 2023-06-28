Владелец смог вернуть 22 млн рублей за авто с браком в обивке сиденья

Это в 4,8 раза больше той суммы, за которую он приобрел автомобиль.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области помогло вернуть покупателю 22 млн рублей за покупку автомобиля с производственным недостатком, сообщает ведомство.

Покупатель приобрел Mercedes-Benz за 4,684 млн рублей. В течение действующего гарантийного срока мужчина обнаружил брак в обивке водительского сиденья. Он решил расторгнуть договор покупки автомобиля, однако продавец его претензию проигнорировал.

Тогда покупатель обратился в суд, но фирма-продавец отказалась признавать требования заявителя, заявив при этом, что готова безвозмездно устранить дефект.

«В ходе разбирательства было установлено, что в автомобиле имеется производственный недостаток, который проявился в период гарантийного срока и не был устранен фирмой в 45-дневный срок. В связи с этим суд посчитал, что основания для взыскания стоимости товара имеются», — пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

За время разбирательства стоимость автомобиля выросла, и, чтобы потребитель не понес убытки, было решено взыскать с компании уже 9,7 млн рублей. Кроме того, суд обязал ответчика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные и прочие расходы. В общей сложности это составило почти 22 млн рублей.

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Источник: Telegram-канале/Ваш Роспотребнадзор

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