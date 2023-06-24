Mercedes-Benz наделит свои автомобили искусственным интеллектом
Компания Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в информационно-развлекательные системы своих автомобилей.
На данный момент в США запущена программа бета-тестирования системы почти на 1 млн автомобилей. Чтобы обзавестись ИИ в своей машине, достаточно загрузить соответствующий софт через смартфон или скачать обновление ПО непосредственно в автомобиле. ChatGPT будет доступен посредством голосовых команд, так как будет интегрирован с собственным голосовым ассистентом компании в MBUX.
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Для адаптации и запуска ChatGPT в автомобилях немецкий концерн заручился поддержкой Microsoft. О запуске функции за пределами США пока ничего не сообщается.
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Источник: IXBT
Фото: Unsplash
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