#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России взлетели продажи новых тягачей – кто в лидерах?В России взлетели продажи новых тягачей – кто в лидерах?
В течение первого полугодия 2023 года рост...
Navistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топливаNavistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топлива
Это кажется почти невероятным, ведь многие...
Начались продажи броского кроссовера по цене Geely CoolrayНачались продажи броского кроссовера по цене Geely Coolray
Компания Dongfeng начала продажи обновленной...

Иран будет поставлять в Россию бюджетный седан

Иранская компания Kerman Motor представила седан JAC J4 собственной сборки, который не имеет ничего общего с китайским JAC JS4 и на 70% состоит из деталей местного производства.

За РулемВ Россию вернулся Chevrolet Damas по цене менее 1 млн рублей

Это первая модель, с которой Kerman Motor планирует покорять рынок России и СНГ, но в перспективе ожидаются и другие. На данный момент в JAC J4 установлено 70% деталей иранского производства.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За Рулем

Судя по фотографиям, автомобиль оборудован кондиционером и небольшим экраном бортового компьютера. Что касается технических характеристик, JAC J4 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой либо вариатором.

Также стоит отметить, что китайский JAC JS4, известный в России как Москвич 3, ничего общего с иранским седаном не имеет.

Источник: IXBT

Фото: Kerman Motor и khodrobank.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 12
Поделиться:
Оцените материал:
0