Иран будет поставлять в Россию бюджетный седан

Иранская компания Kerman Motor представила седан JAC J4 собственной сборки, который не имеет ничего общего с китайским JAC JS4 и на 70% состоит из деталей местного производства.

Это первая модель, с которой Kerman Motor планирует покорять рынок России и СНГ, но в перспективе ожидаются и другие. На данный момент в JAC J4 установлено 70% деталей иранского производства.

Судя по фотографиям, автомобиль оборудован кондиционером и небольшим экраном бортового компьютера. Что касается технических характеристик, JAC J4 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой либо вариатором.

Также стоит отметить, что китайский JAC JS4, известный в России как Москвич 3, ничего общего с иранским седаном не имеет.

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Источник: IXBT

Фото: Kerman Motor и khodrobank.com