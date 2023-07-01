Продается первый серийный автомобиль с карбоновым кузовом — Mosler Consulier

Очень и очень породистый суперкар. Вероятно, даже единственный уцелевший. И по цене Lada Vesta.

На торги выставлен первый серийный автомобиль с композитным монококом – объявление о продаже суперкара Mosler Consulier GTP появилось на популярном американском онлайн-аукционе Bring a Trailer. Точный тираж этой модели неизвестен, но редкость машины отлично описывает один из комментариев под объявлением:

Определенно необходим коллекционеру, который хотел бы иметь в своей коллекции раздел «бьюсь об заклад, вы никогда не слышали об этом», – пишет msimek.

В 1985 году Consulier GTP стал первой моделью бренда Mosler Automotive. Масса менее одной тонны, отточенная аэродинамика, гоночная подвеска, среднемоторная компоновка, скрывающая 2,2-литровый Chrysler с отдачей в 204 л.с… На некоторые гонки эту машину не допускали из-за слишком явного доминирования над остальными участниками.

Mosler Automotive (впоследствии – Consulier Industries) выпустила еще несколько моделей, но в 2013-м бренд перестал существовать. Так что уцелевший первенец компании 1991 года выпуска действительно интересный лот.

Состояние не идеальное (например, кожаный салон явно требует перешивки), но вполне рабочее. В комплектации значатся аудиосистема и недавно заправленный кондиционер. На момент публикации заметки торги завершаются, купить машину пожелало около 20 человек. Цена составляет 20 тысяч долларов (около 1,7 млн рублей).

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Источник, фото: bringatrailer.com