«Дешевый пиар»: эксперт оценил предложение об ограничении наценки для дилеров

Конкурентоспособные цены не могут появиться в условиях дефицита рынка.

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к Михаилу Мишустину с предложением ограничить максимальную наценку для дилеров в размере15%. Речь идет только про отечественные автомобили.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает данную инициативу популистской и мало реализуемой.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сразу вопрос: от какой цены считать будем? От реальной продажной цены завода? Так она может быть разной для разных дилеров. Или от РРЦ? Так еще и дилеры по разным схемам работают – кто-то выкупает автомобили, другие на факторинге сидят.

А контролировать все это кто будет? Не вообще, а каждый конкретный автомобиль, который мог быть закуплен дилером, например, еще в 2022 году – а продается сегодня?

И что такое «российский автомобиль»? Это машина с российским VIN-номером? Это машины российских брендов – ГАЗ, ВАЗ, УАЗ? Или это автомобили только с глубокой локализацией, как того требуют правила госзакупок и льготного автокредитования? Давайте уже как-то определимся.

Эксперт уверен, что регулировать розничные цены на государственном уровне в условиях дефицита невозможно. «Автомобилей должно быть много – вот единственный рецепт», – заключил Кадаков.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС