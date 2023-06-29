«Дешевый пиар»: эксперт оценил предложение об ограничении наценки для дилеров
Национальный союз защиты прав потребителей обратился к Михаилу Мишустину с предложением ограничить максимальную наценку для дилеров в размере15%. Речь идет только про отечественные автомобили.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает данную инициативу популистской и мало реализуемой.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Сразу вопрос: от какой цены считать будем? От реальной продажной цены завода? Так она может быть разной для разных дилеров. Или от РРЦ? Так еще и дилеры по разным схемам работают – кто-то выкупает автомобили, другие на факторинге сидят.
А контролировать все это кто будет? Не вообще, а каждый конкретный автомобиль, который мог быть закуплен дилером, например, еще в 2022 году – а продается сегодня?
И что такое «российский автомобиль»? Это машина с российским VIN-номером? Это машины российских брендов – ГАЗ, ВАЗ, УАЗ? Или это автомобили только с глубокой локализацией, как того требуют правила госзакупок и льготного автокредитования? Давайте уже как-то определимся.
Эксперт уверен, что регулировать розничные цены на государственном уровне в условиях дефицита невозможно. «Автомобилей должно быть много – вот единственный рецепт», – заключил Кадаков.
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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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