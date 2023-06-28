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15% достаточно: в России хотят ограничить маржу дилеров

Потолок цен предлагают установить на автомобили российской сборки.

За РулемАВТОВАЗ начал штрафовать дилеров, завышающих цены

Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15% – с такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей. За первый квартал 2023 года средняя цена нового автомобиля выросла на 11%, в 2022 году – на 20%, свидетельствуют данные «Автостата».

И на завышение цен в немалой степени повлияли автодилеры, полагают эксперты.

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Введение максимально допустимых цен на автомобили российской сборки позволило бы упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%.

Аналогичный механизм используют на табачном рынке – в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

Показательный пример – старт продаж Lada Vesta NG. АВТОВАЗ рекомендовал продавать машину в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн рублей. Но цены у некоторых дилеров доходили до 2 млн рублей, ритейлеры накручивали их за счет дополнительного оборудования.

После установления предельной наценки следует обязать дилеров продавать авто – на тот случай, если они будут саботировать торговлю. Плюс распределить объемы продажи для каждой компании.

Источник: «Известия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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