«Автотор» ищет премиальный бренд на замену BMW

Он мог бы занять производственные мощности, освободившиеся после ухода немецкого концерна.

В России могут начать производство новых премиальных автомобилей.

Какой именно бренд разместится на мощностях калининградского завода «Автотор» после прекращения выпуска там BMW, пока не известно. Но переговоры об этом уже ведутся, сообщил глава совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

Да, [переговоры] идут. В том числе с теми, кто будет, условно говоря, работать в классе BMW. Но у нас нет первостепенной задачи заменить кого-то. Есть бизнес-задача, чтобы мы работали во всех классах, и была прибыль. Мы должны дать те потребительские качества, какие дает BMW», — сказал Валерий Горбунов.

Он добавил, что площадка, которая была построена под выпуск BMW, сейчас простаивает. И если найдется бренд, который обеспечит выпуск 50 тыс. машин в год, он сможет занять эти площади.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Автотор