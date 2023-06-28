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BMW объявила об отзывной кампании в России

Установленные в автомобили подушки безопасности при ДТП могут травмировать металлическими частями.

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BMW проведет в России отзывную кампанию в отношении 37 276 автомобилей. Отзыву подлежат кроссоверы BMW X5 и X6, выпущенные с 2006 года по июнь 2014 года. У автомобилей заменят водительскую и пассажирскую подушки безопасности.

Причина отзыва транспортных средств: в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление», — сообщает Росстандарт.

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При неблагоприятном стечении обстоятельств газогенератор может взорваться с причинением травм его металлическими частями, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее было объявлено об отзыве 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 гг.

Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash

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