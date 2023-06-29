Ограничение надбавки цен на авто – дилеры рассказали о последствиях

В двух словах – ни к чему хорошему это не приведет.

Фиксированная надбавка – не более 15% к рекомендованной заводом стоимости машин для продажи в автосалонах – приведет не к снижению цен, а к росту спекуляций, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

Любые запреты порождают армию спекулянтов. Так было всегда, будет и сейчас. Машины быстро «переедут» из дилерских центров на независимые площадки, и там уже не будет речи о заботе о потребителях или ценовых ограничениях.

Номинальная маржинальность дилерского бизнеса, если считать от рекомендованной цены производителя автомобиля, не превышает 8%, а чаще – существенно ниже, говорит специалист.

Порой дилеры вынуждены довольствоваться двумя процентами или даже продавать автомобили в убыток. Иногда цены взлетают на фоне ажиотажного спроса, но это бывает исключительно на фоне дефицита машин на рынке. А ликвидировать дефицит административными способами невозможно.

Проблему можно решить только одним способом – наполнением рынка автомобилями, считают и дилеры, и эксперты рынка.

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Источник: Прайм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС