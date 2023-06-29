Открылся путь в мир гонок через игры

Монитор вашего компьютера может смениться лобовым стеклом настоящего гоночного болида.

Это показала команда РСКГ Motor Sharks, которая будет бороться за призы и в виртуальном пространстве. Выступать же за нее в киберспортивных соревнованиях будут двое молодых гонщиков, которые, несмотря на юный возраст, набрали солидные рейтинги.

В плюсе все. Motor Sharks выходит в цифровой мир под названием Motor Sharks ESports, а ее новые участники Егор Симонов и Александр Погорелов получили билет в большое будущее гоночного спорта.

Мы заключили контракт с юными гонщиками, которые будут представлять нашу команду в виртуальном пространстве, – рассказал один из пилотов Motor Sharks, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. – Таким образом, мы оказываем некую поддержку молодым спортсменам, которые когда-то, возможно, станут именитыми гонщиками. Сегодня они еще учатся в школе, но уже гоняют на компьютерах. После заключения контракта они смогут от имени Motor Sharks выступать в различных чемпионатах. Например, мы едем в настоящем чемпионате SMP Racing, а они – в виртуальном».

Команда занимает первое место в рейтинге популярного чемпионата SMP Racing Esports, среди их конкурентов более 100 различных команд.

Рейтинг формируется за счет предыдущих достижений спортсменов. У каждого пилота есть рейтинг – так вот, у ребят он уже максимальный. Уверен, у них большое будущее не только в киберспорте, но и в целом в мире гонок. Приятно осознавать, что, вероятно, становишься свидетелем чьего-то большого пути», – добавил Антон Немкин.

По словам пилота Егора Симонова, он увлекается киберспортивными гонками уже три года:

Во время пандемии я заинтересовался Формулой 1 и после этого узнал о серии игр, связанных с Формулой. Далее решил, что хочу в этом развиваться. Мой напарник Саша с раннего возраста также смотрел Формулу 1 вместе с папой, а дальше решил попробовать себя в симуляторах в 2019 году с серии гонок GT».

Motor Sharks ESports – это возможность для ребят вырасти профессионально.

Сотрудничать с реальной командой – это шаг вперед, шаг к развитию нас как пилотов. Первый чемпионат и первая гонка для нас в составе команды Motor Sharks ESports – это зарубежный эндюранс-чемпионат, который прошел 24 июня. Гонка была довольно сложной, мы финишировали на седьмом месте. Но сохраняем боевой настрой», – заключил Егор Симонов.

Фото: Motor Sharks