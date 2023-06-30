В Германии не исключили, что будут изымать автомобили с российскими номерами

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В случае нарушения санкционного режима ЕС автомобили с российскими номерами могут быть экспроприированы. Как заявил представитель таможенного управления страны Андре Ленц, есть запрет «напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом» различные товары. К ним относятся и легковые автомобили.

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Ранее некоторые СМИ сообщили о восьми известных случаях ареста машин с российскими номерами при попытке въехать в Германию.

Таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий», – добавил Ленц.

Что касается отдельных случаев конфискации авто, то «информацию могут предоставлять только прокуратуры», добавил он.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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