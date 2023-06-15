Тысячам русских машин запретили ездить по Финляндии
Финляндия и несколько других стран Евросоюза усложнили использование на своих территориях автомобилей, зарегистрированных в России, пишет местное издание Ilta-Sanomat.
Прекратилось действие международной системы страхования, и финны одномоментно запретили движение нескольких тысяч машин. Для живущих в Финляндии россиян эта проблема особенно актуальна.
Раньше въезжающие на территорию европейских государств российские и белорусские транспортные средства можно было застраховать в рамках международной системы «Зеленая карта».
С июня эта система перестала работать, и теперь необходимо оформить полис пограничного страхования. Российские автовладельцы обязаны иметь действующую на территории Финляндии страховку, даже если они не пользуются автомобилем.
Полиция может снять номера с незастрахованного транспортного средства, и помимо взыскания неоплаченной суммы страховки наложить и другие штрафы.
Полисы пограничного страхования теперь приобретаются как на пропускных пунктах, так и в Финском центре автостраховщиков в Хельсинки. Стоимость полиса пограничного страхования везде одинаковая.
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Источник: ИноСМИ
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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