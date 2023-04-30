Российские «Зеленые карты» с 1 июня перестанут действовать в ЕС

Местные полисы обойдутся российским водителям намного дороже.

С 1 июня 2023 года в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии перестанет действовать международный полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта». Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), аналогично прекращают действие полисов и на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия.

«До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений», — отмечается в сообщении.

Таким образом, после 31 мая российские водители должны будут приобрести полис приграничного страхования соответствующей страны на пунктах пропуска.

Отмена «Зеленой карты» существенно скажется на кошельках российских путешественников. «Зеленая карта» в России обходилась водителям примерно в 35-40 евро на 15 дней. Теперь, к примеру, для въезда на автомобиле в Финляндию, можно будет купить страховку только на 30 дней по цене 180 евро.

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Источник: РСА

Фото: depositphotos.com