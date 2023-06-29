Дешевле Москвича! Changan раскрыл цены на клон Lamborghini Urus

Сравнивается китайская цена с российской, но разница, учитывая класс машин, все равно впечатляет.

Наблюдая, как стремительно растет и без того гигантская российская линейка моделей Changan (они не поленились привезти даже пикап Hunter Plus), не удивимся, если и продукт суббренда Deepal под названием S7 вскорости также окажется в России. Но пока – есть цены в Китае, и они весьма удивляют.

Deepal S7 предлагается в гибридном и электрическом исполнении. В первом случае под капотом находится силовая установка из бензинового 1.5 на 95 л.с. и электромотора, развивающего 238 л.с. Гибридный S7 проезжает до 1120 км при полностью заправленных баке и батарее и 200 км только на электричестве.

Полная «электричка» оснащается на выбор 218- либо 258-сильным электромотором. Заявленный пробег на одной зарядке – 620 км. Самой динамичной является версия со «старшим» электродвигателем: разгон до 100км/ч составляет 6,7 секунды.

Внешне Deepal S7 действительно похож на Lamborghini Urus. Но габаритами близок к однокласснице Tesla Model Y: 4750 х 1930 х 1625 мм при колесной базе 2900 мм. А вот по цене он гораздо дешевле Теслы: в Китае S7 стоит 149 900 юаней (1,8 миллиона рублей), тогда как Model Y – 263 900 юаней (3,1 млн рублей).

Что до Москвича 3e, то оригинал JAC Sehol E40X в Поднебесной продается по цене от 130-156 тысяч юаней, то есть за 1,5-1,8 млн рублей. Таким образом, Sehol E40X и новый Deepal S7 попадают в одну ценовую нишу… У нас же Москвич 3е стоит от от 3 558 000 рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Changan