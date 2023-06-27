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Changan объявил российские цены и комплектации пикапов Hunter Plus

Продажи рамного внедорожника официально стартовали в России.

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Пикап бизнес-класса Changan Hunter Plus доступен для покупки во всех официальных дилерских центрах китайской компании в России. Новинка предлагается в двух вариантах исполнения: Comfort и Luxe. Цены начинаются от 3 309 900 рублей.

Автомобиль имеет габариты 5350х1980х1875 мм при дорожном просвете 225 мм. В арсенале модели: рамная конструкция, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, комфортабельная пружинная задняя подвеска, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, а также широчайший спектр умных электронных ассистентов.

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Hunter Plus оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2.0 литра мощностью 226 л.с. (390 Нм).

Автомобиль оборудован полностью светодиодной оптикой. На крыше установлены рейлинги, а для удобства посадки и высадки предусмотрены боковые подножки.

Бортовой компьютер имеет цветной 7,5-дюймовый дисплей, приятным дополнением стал интегрированный видеорегистратор, снимающий видео в формате HD.

«Появлением новинки, ставшей 13-й моделью в продуктовой линейке Changan в России, бренд расширяет аудиторию потребителей, повышая спрос и укрепляя свои позиции на российском рынке. На новый пикап, как и на любую модель Changan, предоставляется оригинальная заводская гарантия 5 лет или 150 000 км – в зависимости от того, что наступит раньше», — говорится в сообщении компании.

Источник: Changan Motors Rus

Фото: Changan

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