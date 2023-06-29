Боевой внедорожник «Нива Арта» презентовали в Тольятти

Его создали местные конструкторы совместно с военными.

Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта». Внедорожник пройдет необходимые испытания, после чего будет решаться вопрос о его поставках в армию.

«Нива Арта» создана на базе классической трехдверной Lada Niva Legend. Ее лишили дверей, увеличили дорожный просвет, усилили подвеску, срезали колесные арки, а заднюю часть превратили в подобие пикапа. На грузовой платформе можно разместить турель для противотанкового комплекса или иное вооружение.

Под капотом - более мощный 2,0-литровый атмосферный агрегат, развивающий 115 л. с.

Главным преимуществом внедорожника его создатели называют максимально упрощенную систему управления и электронику, благодаря чему отремонтировать ее можно даже в полевых условиях. К примеру, для замены колеса подойдет практически любое – от «Нивы», ГАЗели, УАЗа.

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Источник: ВК

Фото: F-Design