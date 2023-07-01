McLaren, который ты сможешь себе позволить

McLaren выпустил компактный электросамокат Lavoie Series с запасом хода 70 км за $2230 и складывающийся одной кнопкой.

McLaren Lavoie Series 1 – новый электросамокат, созданный подразделением технологической компании McLaren Applied, которую McLaren Group создала пару лет назад.

Дизайн самоката разработан Яном Каллумом.

В продаже есть два варианта новинки. Базовый Series 1 оснащен батареей на 468 Вт*ч и может проехать до 40 км при скорости 19 км/ч. Флагманский Series 1 Max может проехать уже большее расстояние, батареи ему хватает на 61 км при той же скорости. Max оснащен аккумуляторной батареей на 702 Вт*ч.

В Lavoie называют свой складной механизм «потоком» (flowfold). Всё, что нужно, — это нажать одну кнопку и сложить самокат.

Самокат стоит $1990–2230 и заряжается менее чем за 3 часа.

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Источник: IXBT

Фото: Lavoie