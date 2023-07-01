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Hennessey представила специальную версию...

Тюнингованный седан Cadillac с максимальной скоростью 320 км/ч

Hennessey представила специальную версию Cadillac CT5-V Blackwing, которая оснащена модернизированным двигателем V8 объемом 6,2 литра.

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Этот автомобиль, получивший прозвище «Геракл в смокинге», развивает мощность 1000 лошадиных сил и крутящий момент 1310 Нм. Hennessey утверждает, что новинка превосходит конкурентов Audi, Bentley, BMW и Porsche как по мощности, так и по ускорению. Согласно заявлению ателье, Cadillac CT5-V Blackwing может разгоняться от 0 до 96 км/ч примерно за 2,5 секунды, что быстрее, чем базовая версия седана, требующая около 3,5 секунд.

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Cadillac CT5-V оснащег подвеской Magnetic Ride Control 4.0, углеродно-керамическими тормозами и 12-дюймовой приборной панелью. Для быстрого старта есть поддержка системы Launch Control.

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Цена на Cadillac CT5-V Blackwing 2023 года начинается от 93 390 долларов. Продажи этой модели начнутся в августе 2023 года.

Источник: IXBT

Фото: Hennessey

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За РулемЛежнин Роман
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