#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские туристы нашли замену европейским курортамРоссийские туристы нашли замену европейским курортам
Золотое кольцо России стало для российских...
Анонсирован Kia Seltos нового поколенияАнонсирован Kia Seltos нового поколения
Автомобиль достаточно сильно отличается от...
Пилотов Формулы-1 посадили за руль монстр-траков – справятся?Пилотов Формулы-1 посадили за руль монстр-траков – справятся?
Одним из недостатков Формулы-1 является то, что...

Что за колеса были на легендарных гоночных Волгах?

Одна из главных легенд Горьковского автозавода – это, безусловно, «двадцать четвертая» Волга....

За РулемПредставлен новый гоночный грузовик Урал

А один из самых ярких образов, который вспоминается в связи с ней – это, конечно, машины для кольцевых гонок, в 1970-х и 1980-х составлявшие целый класс во многих соревнованиях, вплоть до чемпионата СССР.

Расхожее утверждение о том, что «половина автомобиля – это колеса» работало с этими Волгами на все сто, ведь харизматичный образ родился в основном именно благодаря колесам.

За Рулем
За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Их называли вертолетными, и не зря: такие колесные диски предназначались для вертолетов КБ Миля. Источник замечает, что, вопреки расхожему утверждению, их применяли не на Ми-8, а на Ми-4. Кроме того, такие же диски ставили на переднюю стойку шасси Ил-18 и на… броневики БРДМ.

Эти составные диски 14” имели маркировку КТ 192-020 или К2-116. Вертолетно-самолетные диски изготавливались из магниевого сплава, тогда как подкатные БРДМ –из алюминиевого.

За Рулем

Чтобы поставить их на спортивную Волгу, требовалась токарная доработка и тщательная балансировка, усложнявшаяся наличием множества ребер жесткости. Но все было не зря: ввиду высокой жесткости и меньшей по сравнению со стандартными массой, вертолетные диски были настоящим хитом. Хоть и стоили немало.

А вот покрышки использовались самые обычные. Более того, зачастую это были списанные с какой-нибудь автобазы шины, уже откатавшие ресурс. Поэтому до момента оголения корда им оставалось не более одной гонки… Несколько лет назад «За рулем» покатался на такой Волге, давайте вспомним!

Источник, фото: Запах новой машины

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0