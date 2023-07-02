Что за колеса были на легендарных гоночных Волгах?
А один из самых ярких образов, который вспоминается в связи с ней – это, конечно, машины для кольцевых гонок, в 1970-х и 1980-х составлявшие целый класс во многих соревнованиях, вплоть до чемпионата СССР.
Расхожее утверждение о том, что «половина автомобиля – это колеса» работало с этими Волгами на все сто, ведь харизматичный образ родился в основном именно благодаря колесам.
Их называли вертолетными, и не зря: такие колесные диски предназначались для вертолетов КБ Миля. Источник замечает, что, вопреки расхожему утверждению, их применяли не на Ми-8, а на Ми-4. Кроме того, такие же диски ставили на переднюю стойку шасси Ил-18 и на… броневики БРДМ.
Эти составные диски 14” имели маркировку КТ 192-020 или К2-116. Вертолетно-самолетные диски изготавливались из магниевого сплава, тогда как подкатные БРДМ –из алюминиевого.
Чтобы поставить их на спортивную Волгу, требовалась токарная доработка и тщательная балансировка, усложнявшаяся наличием множества ребер жесткости. Но все было не зря: ввиду высокой жесткости и меньшей по сравнению со стандартными массой, вертолетные диски были настоящим хитом. Хоть и стоили немало.
А вот покрышки использовались самые обычные. Более того, зачастую это были списанные с какой-нибудь автобазы шины, уже откатавшие ресурс. Поэтому до момента оголения корда им оставалось не более одной гонки… Несколько лет назад «За рулем» покатался на такой Волге, давайте вспомним!
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Источник, фото: Запах новой машины
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